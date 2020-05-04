港股長假前意外走強，不單避過轉淡，更呈現中線轉強信號；然而，整體成交疲弱，低殘股禾雀亂飛，甚有強弩之末格局，看好之餘要提防逆轉。

恒指上周連升3日，曾升至24786點的個多月高位，收報24643點，全周升812點或3.41%；不過，升勢未能吸引資金入市，上周日均成交不足870億元，低於60天平均成交近三成。據《明報》港股數據庫，長假前周三升跌比率66比34，升逾3%佔上升股份超過兩成；相比周一、周二有九成及七成股份上升，上升規模遞減，上升動力則保持偏強。全周計，有近九成股份上升，升勢全面。

去年8月恒指大跌後 9月曾重上50天線

中短線趨勢寬度轉強，恒指國指成分股高於10天線比例大幅回升至九成，高於20天線比守住五成後回升，升至九成；高於50天線比升穿五成強弱分界線，形成中短線向好格局。但要留意，去年8月恒指大跌後回升，9月曾重上50天線，甚至回補8月初大型下跌裂口；當時恒指國指成分股高於50天線比亦短暫高於五成（4日），但很快見頂回落，反覆向下試低位。再較早前，去年6月底，同樣恒指重上50天線，中線寬度轉強，升浪卻近尾聲，7月高位跌盪，8月急瀉破底。

換言之，大市經過一個大型跌浪，如去年5月或8月，之後出現強勁反彈，甚至出現中線轉強信號，但有機會屬假突破。目前恒指升穿50天線，RSI向上破位，向上動力增；國指上周升近4%，回補3月12日下跌裂口，重上一萬大關，走勢無疑向好，但要提防逆轉，而20天線依然關鍵支持。惟短線恒指加快向上，則跌穿10天線已經要提高警覺。

強勢股大升後表現反覆 回吐壓力增

大市方面，不少行業表現比指數更好，本報數據庫追蹤的30個行業，上周全線上升，有一半的升幅超過4%，教育升超過一成最強，公路鐵路升9%，本地零售服務、汽車及相關、內房及物管、燃氣供應等升6%、7%。公路越秀交通（1052）、本地零售六福（0590）、內房新城（1030）、內險新華保險（1336）、金屬鞍鋼（0347）等上周大漲約一成以上，行業中領漲，但今年仍累跌約兩成以上，不少行業追落後而大漲。

另一邊廂，強勢股個別發展，部分如教育宇華（6169）、物管雅生活（3319）、新能源車比亞迪股份（1211）再升一成以上；部分如阿里巴巴（9988）、平安好醫生（1833）、金蝶（0268）、微創（0853）逆市倒跌。強勢股大升後表現反覆，回吐壓力增，趁調整吸納宜小注分段進行。追落後而言，耐世特（1316）上周五跟隨汽車股做好，今年迄今仍跌逾四成，相當低殘，可以留意，入市虧損半成止蝕。強勢的中聯重科（1157），經過半個月調整，上周五蠢蠢欲動，可於現水平小注，以低收50天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]