雲遊控股（0484）今日公告顯示，公司出現人事大換血，因時任主席李魯一受內地當局調查，前TOM.COM副總裁韓軍去年11月接棒成為雲遊新主席，但上任不足半年便又辭任，僅留任執董及首席執行官職位。現時新主席為張強。同時，公司聘請證券界人士王棟、投行人士黃志堅兩人作為獨立非執董，但引來原先在任的3名獨董不滿，因而三者同時辭職。

根據公告，公司提名委員會原本決議不接納兩名新非執董王棟、黃志堅的提名，理據為認為非執董人數已經足夠。但決議反遭董事會譴責，認為委員會未有了解過二人背景，董事會最終亦決定聘請二人。此後，兩名人士進一步加入公司就調查未能收回的企業貸款而成立的獨立調查委員會。

因不滿公司聘請兩新非執董，3名獨董兼獨立調查委員會成員侯思明、趙聰及尹宸賢同時辭任，並向港交所發出投訴，雙方各執一詞。以其中一名董事侯思明辭呈為例，侯表示，當時全體獨董均反對王、黃加入，認為董事會不再具有公正性，且可能影響獨立調查委員會工作。雲遊董事會則反駁指侯誤解委員會權限，更稱侯在會議上不時情緒失控，又稱其對公司公正性的猜測全無根據。