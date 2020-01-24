美高梅中國（2282）今日公布，首季收益淨額較去年同期跌63%，錄得2.72億美元（約為21.2億港元），經貴賓賭枱贏率調整的收益淨額按年跌60.7%，錄得2.75億美元。經調整物業EBITDAR轉為虧損2199萬美元（約為1.72億港元），去年同期則賺1.93億美元。經貴賓賭枱贏率調整的經調整物業EBITDAR則虧損1671萬美元，去年同期賺1.77億美元。此外，主場地賭枱贏額按年跌58%，貴賓賭枱贏額按年跌68%。

分部業務方面，澳門美高梅首季收益按年跌67%至11.3億元（港元，下同），經調整EBITDA按年大跌97%至3412萬元。贏額方面，澳門美高梅貴賓賭枱總贏額錄得5.02億元，按年跌71.7%，主場地賭枱總贏額錄得7.44億元，按年跌63.2%。美獅美高梅方面，首季收益按年跌58.3%至9.84億元，經調整EBITDA則由盈轉虧，由去年同期賺16.2億元轉為虧損1.57億元。

首季內，澳門政府為防控新冠肺炎疫情，下令澳門所有賭場自2月5日起關閉15天。公司表示，澳門美高梅及美獅美高梅的營運於2月20日恢復，但現時允許營運的賭枱數目及每張賭枱的座位數目均有限，且港澳及內地均各自仍有旅遊及入境限制。