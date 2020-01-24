財政司司長陳茂波發表網誌，指今年在社會運動及疫情接連打擊，即將公布第一季GDP將比起2009年環球金融海嘯時期更差，亦連續第三季萎縮，情況令人擔憂。

陳茂波指出，香港經濟正處於深度衰退，1998年香港受亞洲金融風暴打擊，第三季GDP按年收縮8.3%，約十年後的2009年受環球金融海嘯衝擊，第一季GDP負增長7.8%，今年表現將會更差。

由於現時仍要小心持續做好防疫，意味本地經濟活動只能有限度逐步恢復，歐美等地經濟仍受疫情拖累而疲弱。拉動本港經濟的三頭馬車，包括內部需求、出口及投資，暫難有顯著起色，政府將今年的經濟預測大幅向下修訂，最新估計為負增長4%至7%，遠差過二月中時原先估算的負增長1.5%至微增0.5%。如果疫情發展以至外圍帶來的壓力，令經濟萎縮幅度靠近預測的下限，將是香港經濟自六十年代有紀錄以來最差的一年。

他續指，有見經濟環境極為嚴峻，已透過財政預算案及兩輪防疫抗疫基金，推出規模合計約2900億元措施，支援巿民及企業應對難關，希望紓緩燃眉之急，稍稍緩減即時的痛感。他於預算案中提出，向全港合資格市民每人發放一萬元，冀支援市民及發揮鼓勵消費的刺激作用，有超過二十家銀行將會參與協助發放款項，相關登記程序簡單，有個人銀行戶口的市民可透過電子方式申請，省卻文書處理時間，亦可較快收到錢。

陳茂波建議，如果未有個人銀行戶口的市民，宜考慮盡快在銀行開設個人帳戶，按照目前的時間表，六月底將接受合資格的市民登記，七月中開始現金到手，估計八月底大部份申請人可收到款項。如疫情受控的良好趨勢能持續下去，不同行業的限制措施逐步放寬，屆時市民大眾一起增加消費，相信可改善打工仔及中小企業的收入，令各行業重拾生氣。