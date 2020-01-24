美國總統特朗普揚言將向中國加徵關稅，貿易戰陰霾再起，道指昨日即插622點或2.56%，收報23723點；標指跌81點或2.81%；收報2830點；納指跌284點或3.2%，收報8604點。整周累計，道指、標指及納指分別跌0.22%、0.21%及0.34%。

道指成份股方面，對貿易戰敏感的波音跌5.42%，重型機械生產商Caterpillar跌4.73%。紐約期油回升4.51%，報19.69美元，惟美國最大石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）首季虧損6.1億美元，拖累股價跌7.17%。另一油公司雪佛龍跌2.78%。

美國科技巨頭已公布業績，蘋果、亞馬遜分別跌7.6%及1.61%。日前美國電動車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克(Elon Musk)發貼文指，公司股價太高了，特斯拉大跌10.3%。

恒指夜期報24750點，高水106點；港股ADR幾乎全線受壓，匯控（0005）折合報39.25元，較港收市低2.49%；騰訊（0700）折合報396.29元，較港收市跌4.97%。內銀股向下，工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）分別折合報4.99元、5.99元及2.84元，較港收市跌5.28%、5,24%及4.44%。