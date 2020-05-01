新冠肺炎疫情爆發至今，企業減薪、實施無薪假的消息不絕，市民減少出門令外賣平台受惠，不少失業人士爭先應徵成為「外賣仔」，據了解，Deliveroo 處理應徵送餐員申請時間，已延長到2至5個月，同時更加入「魔鬼條款」，指在外賣高峰期過後，會聯絡部分送餐員解約，意味疫情過後或將削減外賣員規模。

現時申請成為Deliveroo以至Foodpanda等平台的外賣員，除填寫個人資料，提交銀行戶口證明及身份證明文件等基本手續外，其後亦要參加平台所舉辦的簡介會以及領取裝備，才能正式成為送餐員。有消息人士引述Deliveroo發送予新申請者的電郵指，由於現時有大量申請人數，公司已暫時停辦簡介會，申請流程將會基於各區的需求而定，估計等候時間需要2至5個月。

疫情爆發後，外賣平台成為少數逆市增長的行業，很多打工仔「爭崩頭」地應徵外賣平台送遞員，近日Deliveroo向新申請者提出魔鬼條款，透露公司預計未來兩個月內會有特別高的需求量，會繼續招募更多送餐員滿足需求增長，但期望此期間結束時，根據所附協議，行使權利終止與送餐員的供應商協議，意味Deliveroo將在外賣高峰期後與部分送餐員解約，縮減人手規模，由於送遞員均為自僱人士，解約並不會獲得賠償或遣散費。

記者：李哲毅