新冠肺炎令全球航空業幾近停頓。美國聯合航空日前公布，受累於新冠肺炎大流行，旅遊需求急跌，今年首季虧損達17億美元（約132億港元），去年同期錄得利潤2.92億美元（約23億港元），並是集團自2008年以來最大的季度虧損；收入接年倒退17％至79.8億美元（約619億港元），略低於分析師的預期。

聯合航空首席執行官Oscar Munoz認為，雖然危機仍未完結，但相信公司在疫情後有能力迅速反彈。聯合航空及當地大部分航司已通過停飛、削減路線及凍結招聘來降低營運成本，聯合航空預料，第二季平均每日「燒錢」最多4500萬美元（約3.5億港元）。集團已經鼓勵員工放無薪假，並獲逾2萬名員工支持，佔總員工數約兩成。

多間美國航空公司在本月初達成協議，要求聯邦政府提供總額達250億美元薪金援助。聯合航空表示，已從政府手上獲得約50億美元援助金，包括35億美元資助及15億美元的低息貸款，不過集團則要遵守政府規定繼續發薪至9月底。聯合航空更申請聯邦貸款，預計將會貸款多達45億美元。截至本周三，聯合航空持有約96億美元的流動資金，其中包括20億美元尚未提取的循環貸款額。