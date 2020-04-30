「原油寶」事件持續發酵，中國銀行（3988）周三（22日）深夜發公告，稱將在法律框架下承擔應有責任，並已向芝加哥商品交易所（CME）發律師信，促查期貨價格波動原因；CME今日回應，已提前通知監管機構及市場。

中行昨晚在其網站發表聲明，稱將在法律框架下承擔應有責任，該行正在全面梳理審視產品設計、業務策略和風險管控等環節和流程，深入查找存在的問題、隱患，同時正積極研究並爭取盡快，拿出回應客戶合理訴求的意見。此外，中行亦已委託律師正式向CME發函，敦促其調查4月21日原油期貨市場價格異常波動的原因。

路透社今日則引述CME回應，原油期貨價格反映原油市場，在無法預計的新冠肺炎疫情衝擊下而受挫，包括需求下跌、全球供應過剩，以及石油儲存空間不足。CME又指，交易所於4月較早前，即紐約期油還未見負值前，已提前通知監管機構及市場，以便客戶可以在劇烈波動的價格下管理風險，並確保期貨價格和現貨價格可趨於同步。

另外，據內媒報道，多位買入中行「原油寶」的投資者透露，已收到中國銀保監會的短訊回覆，有關事件屬於民事糾紛，指應與中行分行協商處理，或者向法院提起民事訴訟或申請調解。

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