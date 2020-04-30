抗疫留家，相信不少人為了自娛，過去兩個多月對著電視煲劇及打機，已不知「撳爛」遙控及手掣多少遍。娛樂相關股份如串流影視平台Netflix、FIFA系列遊戲開發商EA Inc等，股價亦水漲船高，至今依然高企。然而，作為本港規模最大的免費電視台、理應是最主要影視娛樂供應商的電視廣播（0511），股價不單未見受惠，市值更受制於50億元內，個別時期更被曾經雄心壯志籌辦電視台、卻被「一男子」因素拖垮而轉攻網購平台的香港電視（1137）所超越。

大台剛剛宣布委任新主席，但連新人事也算不上，就更不用憧憬會有新作風。大台殞落，不是今日才發生的事，財經界內，又有誰對一隻市值只有40多億、日均成交只有幾百萬、買賣盤極疏落的股份有興趣？疫情下，理應受惠的大台，雖然在股價上未見受惠，但也不能說完全未有利好。近期的家庭晚飯中，逼不得已看了大台一會，隨即被廣告時段內的吹噓內容所洗腦：「劇集XX先鋒收視達到3X點」、「收視達X年最高」。原來，大家被迫抗疫留家，拯救的不單是生命和醫護，還有大台的收視。

聽說，大台已有多年未有劇集的平均收視超過30點，唯一例外是兩年前的宮延鬥爭劇《延禧攻略》，但卻是內地出品，非大台自製，大台港劇幾近沉淪。觀眾近年對頒發視帝視后的熱情降溫，亦側面反映出大台受歡迎程度的減退。要尋找影視娛樂，身邊確實有太多高質選擇，美劇、韓劇、甚至是內地劇，製作成本比港劇高、攝製亦比港劇認真，既然時間有限，還是留來投放在更值得細味的高質外語節目。近兩三年，大台稱得上是大製作的，如《包青天》、《再創世紀》等，收視及口碑均慘遭滑鐵盧，只有個別靠劇本取勝的小品式劇集，如《BB來了》、《金宵大廈》等能偶爾跑出，但收視水平與十年前的劇集，已有段難以收窄的差距。

想不到收窄差距，竟然要靠疫情，被逼留家，電視長開，於是大台劇集收視提升了；然而你看大台標榜收視破近年紀錄的《XX先鋒》及《XX特警》，你感覺到坊間有熾熱的劇情討論嗎？受關注程度比收視低於他們的《延禧》更高嗎？沒有吧！社交網站的劇集討論，早陣子被《愛的迫降》洗版，近期則被《夫妻的世界》所取代，先鋒和特警連上述兩劇的車尾燈也看不到。說穿了，所謂的收視急升，很大可能只是被動式收視，大家因更多時間留家而開電視，播甚麼內容其實沒有人在意。說實話，大台的Target Audience只剩下弄些甚麼也Spoon-feed吃得下的主婦群，八九十後就算要煲港劇，也寧願轉去99台看《二月廿九》吧。

既然如此，就更不明白大台為何要吹噓自己的收視高，畢竟這只是因搭疫情順風車而得到的短暫好處，當疫情過後，收視就會打回原形，現時吹噓得越落力、及後回落時只會越難看。然而大台管理層卻偏愛自欺欺人，甚至連為何要提升收視的原因也遺忘。電視台去追逐收視，歸根究柢，只為增加廣告收入及客戶，提高Rate Card叫價，只有更多人看，才會有更多商戶願意花錢，廣告Air Time才會越值錢。你覺得廣告客戶，難道不知道現時的高收視只是疫情效應？在企業最不願意花錢落廣告時才錄得高收視，又有何用？

根據電視廣播的去年業績，香港電視廣播業務的廣告收入，由18年的逾24億，減至19年的逾19億，減幅超過兩成。當然去年大台有很多藉口可以「賴」，例如下半年的社會事件，但別忘記觀眾們獲取影視娛樂的渠道轉變，以及大台製作的不思進取，才是收視不振的致命傷。社會事件無疑會影響企業的市場推廣開支，但新簽訂的廣告訂單，負面影響理應到今年業績才反映，未反映、先倒退，背後總有更深層次的原因。再看多幾年的業績，廣告收入更是跌多升少，這種積弱，不是一句「社會動盪」及「疫情全球大流行」就可以開脫。

近幾年，大台主力開發內地市場，更與內地影視機構合作拍劇，但合作夥伴卻是近日被沽空機構狙擊的愛奇藝，也只能說自己運氣不好。為了打入內地，一些被大台視為政治不正確的藝人，紛紛被雪藏、被趕走，下場比出軌的人夫、二奶更不堪。這些被「隔離」的藝人，甚至不用說過、做過些甚麼，純粹只是在社交網站呼籲登記做選民、分享「香港加油」的貼圖，已被大台的自我審查所篩走，哪怕你是人氣主持、甚至曾榮登視后，也沒有絲毫例外。大台這樣做，當然是怕這些藝員一旦被內地觀眾標籤為「黃絲」、「撐獨藝人」，相關節目或平台就會被杯葛，內地客戶就更不願意投放廣告。

或許基於經濟角度，大台這樣做無可厚非，但再找份業績來看，卻不難發現內地客戶在去年只帶來約5.5億元的收入，佔整體收入約36.5億元的15%，而且按年更下跌逾25%，對比期內本港客戶收入的跌幅只有約16%。自我審查做了，但收入卻不增反跌，而且跌幅比港客更大。究竟是管理層計錯數，沒有為股東爭取最大的財政回報；抑或是紅色資本入主後，純粹為政治正確，而本末倒置地犧牲股東利益？更令人害怕的，是管理層、或背後的真正Holder，根本沒有下達雪藏的旨意，只是有些中高層為了揣摩聖意，不惜將廣受歡迎的某些藝人封殺，而更高層根本沒有在意。 （對，我私心地為Ali抱打不平，也請還我唯一仍願意觀看大台劇集的唯一原因。）

或許，我們錯怪了大台，它只是紅色資本入主下不自願的「被犧牲」者，在白色陰影下，即使利益受損也要將自我審查進行到底。財務報表的每況愈下，股東難免成為「奄奄一息、滿身鮮血的受害者」。至於星美債券的慘案，管理層只是意圖投資，沒有預期會錄得虧損，假若不是因為不尋常的財政狀況，結果絕對不會是要全數撇帳。然而管理層願意自吃苦果，承受股價由幾年前在40元以上的高位，跌至現時只是略高於10元，展現高尚情操，這在很多炒股高手或金融專家身上也鮮有出現。

看不到前景，只看到困境，股東們最好還是審視一下自己，有否即使股價再沉淪也不會抱怨的高尚情操。

羅仕揚

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