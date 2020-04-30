【殤城記】又一城去年蝕2.56億 零售業前景悲觀
文章日期：2020年4月30日 18:48
持有又一城、於新加坡上市的豐樹北亞商業信託（Mapletree North Asia Commercial Trust）昨晚公布今年3月底止全年業績，總收入按年減少13.3%，至3.545億坡元，主要是由於去年香港社會動盪，以致期內商場零售及辨公室租金收入大受影響，加上第四財季疫情衝擊下，2019至2020財年又一城共虧損4650萬坡元（約2.56億港元）。
位於九龍塘的又一城商場在去年社會運動期間曾遭到破壞。公司指，受社會動盪影響，商場在去年11月13日至今年1月15日期間關閉，同時季內公司因應疫情為租戶實施租金減免涉款1,030萬新加坡元，以致去年公司收入大受影響。去年第四季又一城為公司投資收入貢獻佔比46.6%，按年大減14.8個百分點，以致全年貢獻佔比縮減7個百分點，至55.1%。
公司又指，由於商場財產遭受損害而導致需要關閉，期間造成零售和辦公室收入的損失，但期間有關支出亦有所降低，公司將會向保險索賠，就財產損失的數量及收入損失作出評估，並會繼續與保險公司合作。公司表示，商場正在進行的維修工作包括自動扶梯和電梯維修、永久性欄杆的安裝，預計將逐步於今年內完成。
至於今年表現，公司稱，自今年初以來新型冠狀肺炎疫情爆發，隨着社交活動減少，又一城收入亦受到進一步衝擊，管理層將繼續監測及評估未來數月繼續救濟的需求，但坦言環境仍然非常困難，因為尚不確定疫情何時緩解，以及何時可以恢復正常狀態，預計零售商的業務前景仍然悲觀；與去年相比，預計不確定性將導致未來的續租或轉租的租金收入降低。
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