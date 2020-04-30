中國工業和信息化部聯同10個部委發出通知，為穩定和擴大汽車消費，促進經濟社會平穩運行，推出延續新能源汽車補貼、加快淘汰舊車等五項措拖，要求相關部門積極營造有利汽車消費的市場環境。

政策包括，將新能源汽車購置補貼政策延續至2022年底，並平緩2020至2022年逐步降低補貼比例的力度和節奏，加快補貼資金清算速度。加快推動新能源汽車在城市公共交通等領域推廣應用，新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策延續至2022年底。

加快淘汰報廢老舊柴油貨車，支持京津冀及周邊地區、汾渭平原等重點地區提前淘汰國三及以下排放標準的營運柴油貨車，中央財政統籌車輛購置稅等現有資金渠道，通過「以獎代補」方式，支持引導重點地區完成淘汰100萬輛的目標。

鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務，通過適當下調首付比例和貸款利率、延長還款期限等方式，加大對汽車個人消費信貸支持力度，持續釋放汽車消費潛力。

優化車輛交易登記等制度，全面取消二手車限遷政策，擴大二手車出口業務，支撐二手車交易和流通，帶動新車消費。自今年5月1日至2023年底，對二手車經銷企業銷售舊車，減按銷售額的0.5%徵收增值稅。

延後輕型汽車國六排放標準顆粒物數量限值生產過渡期截止時間，由今年7月1日前調整為明年1月1日前；今年7月1日前生產、進口的國五排放標準輕型汽車，明年1月1日前允許在目前尚未實施國六排放標準的地區銷售和注冊登記。

記者：歐陽偉昉

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