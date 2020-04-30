農夫山泉上載申請香港IPO文件至披露易，中金、大摩為聯席保薦人。集資用途、金額等尚未公布。

農夫山泉是內地包裝飲用水及飲料龍頭企業，據文件顯示，2012年至2019年間，連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一。以2019年零售額計，在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。

產品當中，以收入計截至2019年底，包裝飲用水產品佔收入59.7%，其次為功能飲料產品佔15.7%，茶飲料產品佔13.1%，果汁飲料產品佔9.6%，其他產品佔1.9%。

當中毛利率最高的是包裝飲用水產品，達60.2%，其次為茶飲料的59.7%、功能飲料的50.9%，果汁飲料的34.7%，其他產品則為18.1%。

2018年及2019年的收入按年升17.1%及17.3%，高過內地非酒精飲品業的5.0%及6.6%；17至19年淨利潤率為19.4%、17.6%及20.6%。18及19年度純利分別增長6.6%及37.1%。

今年一月，報道指公司於武夷山市新建年產100萬噸飲用天然水生產線建設項目時未按環評要求施工，違規擅自開挖便道毀壞林木，並被武夷山市森林公安立案查處。不過，文件未有相關資料。

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