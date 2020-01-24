美國首季GDP創2008年以來最大下滑幅度，預計第二季將會更差，不過未有影響道指表現，市場因受瑞德西韋利好消息支持，加上聯儲局重申零利率、油價回升，美股道指在高開388點後，最多曾升663點，高見24764.77點，是2020年3月10日25020.99點後最高。

美國第一季GDP萎縮4.8%，創2008年以來最大下滑，市場預期第二季經濟萎縮程度將是1940年代有紀錄以來最大。美國國家衛生研究院和吉利德科學分別表示，吉利德科學的瑞德西韋可加速新冠患者康復。據《紐約時報》報導，FDA計劃最早周三宣布對瑞德西韋的緊急使用授權。聯儲局重申零利率承諾，沒有公佈更明確的前瞻指引。主席鮑威爾表示，無法確定經濟放緩趨勢會持續多久，第二季經濟活動可能大幅下滑。紐約期油曾大升35%，高見16.78美元，收報15.06美元，升22.04%。

道瓊斯工業平均指數收漲532點，升幅2.21%，報24633點。標普500指數收漲76點，升幅2.66%，報2939點。納斯達克綜合指數收漲306點，或3.57%，報8914點。

Visa升6.15%，報181.79美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻72點，而Walmart跌3.44%，報123.6元，拖低道指30點。

科技股方面，蘋果收市報287.73元，升3.28%，谷歌母公司Alphabet收市報1342.18元，升8.89%，亞馬遜收市報2372.71元，升2.53%，Facebook收市報194.19元，升6.16%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.76%，報347點。德國DAX指數收漲2.9%，報11107點；法國CAC 40指數漲2.22%，報4671點；英國富時100指數收漲2.64%，報6115點。

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