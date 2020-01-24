國統局公佈，4月份製造業採購經理指數(PMI)報50.8，較上月回落1.2個百分點，差過預期的51.0。非製造業商務活動指數從上月的52.3上升至53.2，好過預期的52.5；綜合產出指數從上月的53上升至53.4。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，製造業和非製造業生產經營活動繼續改善，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為98.5%，較3月調查結果上升1.9個百分點，其中製造業為99.7%，上升1.0個百分點。

趙慶河指，4月份，製造業生產經營狀況較上月繼續改善，但擴張力度減弱。在調查的21個行業中，食品及酒飲料精製茶、汽車製造、石油加工等9個行業PMI指數高於上月，紡織、化學原料製品、造紙印刷等12個行業PMI指數低於上月。

生產指數為53.7%，低於上月0.4個百分點，顯示製造業生產活動繼續保持復蘇。

從業人員指數為50.2%，企業用工量連續兩個月增加。截至4月25日，全國製造業採購經理調查已復工企業中，77.3%的企業復產率達到正常水平的八成以上，高於上月9.4個百分點。

雖然復工率回升，不過需求仍然疲弱，新訂單指數為50.2%，比上月回落1.8個百分點，低於生產指數。在調查的21個行業中，紡織、紡織服裝服飾、化學原料製品等15個行業新訂單指數低於生產指數，行業需求復蘇滯後於生產。調查結果顯示，反映訂單不足的企業佔比高達57.7%，部分企業反映市場需求疲軟，產品銷售面臨困難，訂單回補尚需時日。

外貿面對挑戰。新出口訂單指數和進口指數分別為33.5%和43.9%，比上月下降12.9和4.5個百分點。部分製造業企業反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至已開工生產的訂單被取消。

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