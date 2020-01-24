疫情蔓延令美國第一季GDP按季折合成年率急跌4.8%，跌幅大過分析師預期，是2014年首季以來首次轉跌，但收縮幅度未及2008年第四季的金融海嘯時期大（當時GDP收縮8.4%）。不過經濟師預期，首季GDP稍後經修正會有更大跌幅。高盛估計，首季GDP可能被下修3至4個百分點，收縮幅度可能達8.25%。

上季對美國GDP拖累最大的是消費者支出、非住宅固定投資、出口及庫存。聯邦和州政府的支出，以及住宅固定投資抵消了部分GDP損失。雖然經濟衰退的定義，通常是連續兩季出現負增長，但多數經濟師都認為，美國已處於衰退之中。經濟師的這種觀點，主要因為首季的GDP數據，僅覆蓋季末疫情加劇後的經濟停頓時間，低估了實際經濟損失。

編撰GDP數據的美國商務部經濟分析局（BEA）也註明，初步數據未必準確。經濟分析局指出，為控制疫情實施的封鎖措施，導致「需求迅速變化」，企業和學校轉為居家工作及遙距上課，消費者的活動受限，而疫情的全面經濟影響無法在第一季GDP估算中量化。

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