長和（0001）發出自願性公告公布，旗下赫斯基能源受到原油價格及煉油毛利下跌，致經營虧損，於今年首季其北美洲上游資產確認稅後減值支出共11億加元，長和則應佔赫斯基虧損達38億元。至於在澳洲的電訊業務方面，旗下Vodafone Hutchison Australia（VHA）因為正與TPG Telecom合併，長和在VHA的應佔權益由43.93%攤薄至22.01%，帶來變現收益72億元。其相信，從VHA的變現收益，足以抵消其應佔赫斯基的虧損有餘。

同時，赫斯基能源亦公布首季度數據，季內虧損達17億加元，除包括前述北美洲上游資產確認稅後減值支出，亦包括為美國煉油、油砂等業務，作出減值2.74億加元。赫斯基表示，因應市場情況，其已經削減一半資本開支，關停生產，及減少煉化業務，同時亦將每股季度派息削減九成至0.0125加元，去年同期則為0.125加元。長和補充，前述減值是基於偏低的原油價格作假設。

此外，長和旗下澳洲電訊業務所屬的VHA，在尋求與當地電訊商TPG Telecom合併，隨著持股降低，變相如出售VHA，股東應佔收益約72億元，但是計及匯率、TPG的公平價值，及VHA的投資賬面成本等因素，長和的應佔收益或有變。

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