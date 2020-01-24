電視廣播（0511）（TVB）公佈，執行董事許濤將獲委任為董事局主席，並調任為非執行董事。另執行董事兼集團行政總裁李寶安，則獲委任為董事局副主席。董事局副主席兼非執行董事黎瑞剛，則不再擔任副主席職務，但仍留任為非執行董事。全部於今天起生效。

許濤為華人文化集團的首席運營官及執行董事，亦為TVB的控股股東Young Lion Holdings的董事，同時是TVB持股11.98%權益的邵氏兄弟（0953）的非執行董事。現時他在TVB持有200萬股購股權，相當於持股比重約0.46%。調任後，其每年將獲發董事袍金26萬元，並將按任職期間按比例計算，另擔任行政委員會、提名委員會及投資委員會成員的每年酬金則分別為15萬元，5.5萬元及5.5萬元。他已於2018年度股東會重選兼連任，並會在每三屆股東大會退任及重選連任。

李寶安則自2月1日起已和TVB訂立3年服務合約，他除收取行政總裁薪酬686.51萬元，連同退休金供款逾720.83萬元，亦可每年收取董事袍金26萬元。他擔任行政委員會主席每年酬金則為19.5萬元，另擔任風險委員會及投資委員會成員的酬金每年5.5萬元。在2020年度，他每年可收取副主席袍金28萬元，並按任職日起按比例計算。

黎瑞剛將留任非執行董事，並續任轄下行政委員會及薪酬委員會成員。

其他報道

【引中資保平安】新地、郭家西九高鐵地王引入平保 涉資113億

【公司季績】中海油服首季盈利大增逾35倍

【原油寶倒賠】彭博:監管方傾向中行承擔「倒賠」部分 中行正考慮

【負資產】金管局:首季負資產增至384宗 3月新申請按揭貸款增53%

【減息潮】FT：動森央行跟減息為遏制「穿越」賺息

【新冠肺炎】新秀麗料首季銷售淨額跌26% 修訂信貸協議

【公司季績】中石化首季盈轉虧 蝕197.82億元

【疫情影響】中銀香港首季減值撥備按年增1.27倍

【港元減少】金管局：3月港元存款按月減逾488億元

【公司業績】招行首季純利按年升10% 料第二季面臨更大壓力

【證監出擊】無牌基金經理被判處社會服務令