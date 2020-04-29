評級機構標準普爾表示，給予台灣AA-長期及A-1短期發行人信貸評級，前景穩定，反映其預期當地經濟會於2021年反彈，及台灣與兩岸和國際貿易關係，會促進當地經濟穩定增長。雖然台灣今年的財務狀況，會因為推出刺激措施而惡化，但是該行認為不會明顯令到政府負債增加。台灣對外的淨資產狀況、強勁的貨幣彈性，加上具競爭力的私人市場，有助台灣面對新冠肺炎時，抗禦經濟逆境。

但是一旦台灣的財政赤字，因為未能夠在不利的人口結構或外圍震蕩下調整，致財政赤字結構性擴大，觸發政府負債明顯增加，甚至乎兩岸關係因為地緣政治風險及經濟表現急劇轉差，標普表示，屆時會將台灣的評級調低。若然台灣政府的利息開支跌至相當於收入5%以下，財政明顯改善，甚而乎中、美緊張關係緩和下，減低對台灣尋求經濟及出口增長的風險，令到當地平均收入提升，便有可能對提升評級有助。

標普指，即使新冠肺炎疫情影響，致台灣經濟及財政短期惡化，但是當地近年的有效政策，促使經濟平衡地增長，增加公共財政狀況的可持續性的趨勢，預期會持續下去。台灣的機構設置及政策的可預期性，會因為兩岸關係的變化動搖公眾意見所影響，這令到政策結果增加不明朗性。同時，台灣亦為其中一個人口老化最快速的地區，將影響到生產有及經濟增長。新冠肺炎將令台灣的經濟收縮1.2%，人均本地生產總值降至2.61萬美元，但是其預期當地經濟可能明年復甦，回復經濟增長4%，值均本地生產總值。

在控制新冠肺炎疫情方面，及當地的健康醫護系統，已經大大減少疫情的影響，此舉有助台灣政府避免執行嚴重封城，令當地經濟，可以比區內不同國家及地區，更可以抵禦疫情帶來的影響。現時，該行相信新冠肺炎的疫情所帶來的影響屬臨時性，以當地的活力及具高度競爭力的製造業，料隨著疫情消退，將有強勁的復甦。然而台灣的開放型經濟，將為外圍需求減弱，甚至遊客到訪減少，及半導體行業前景下半年轉差的影響。

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