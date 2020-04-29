中海油（0883）宣布因應低油價環境而下調今年淨産量目標1500桶油氣當量金資本支出預算總額亦削100億元（人民幣，下同）。首席財務官謝尉志表示，會以成本較高的油氣項目為減產方向，由於海外項目生產較內地為高，所以減產會多在海外，尤其是生產成本較高的加拿大油砂及美國頁岩氣項目。不過，考慮到重啟成本將更高，因此只會以維持最低量生產為減產方針，不會完全關停。

資本開支的減少亦會以海外為主，不是非做不可的勘探會縮減，謝尉志強調，是次降資本開支是疫情偶發性所致，長遠而言公司的資本開支策略不會改變。

至於低油價甚至負油價衝擊，謝尉志稱，從供求來看，海外因疫情而停工，對原油需求是下降，不過內地對原油進口依存度達70%，故需求及銷售還可。現在最大挑戰是油價大跌，他個人認為，從供應看油組達成減產協議有助油價回升，但從需求來看，疫情未明朗是不確定性，要看歐美主要經濟體的復蘇如何。他估計，布油價格今年或會在每桶30美元至40美元之間波動。

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