早前已傳出新地（0016）為旗下西九地王引入平保（2318），今日終揭曉。新地公布，平保將分別斥資93.94億港元和18.79億港元，向新地和郭氏家族公司購入項目辦公大廈部分之25%和5%權益。交易完成後，新地、平安人壽及郭氏家族公司將分別持有項目辦公大廈部分的50%、30%及20%權益。至於項目中的零售部分將繼續由新地全資持有。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，十分歡迎平保加入成為項目的策略性投資者，新地與平安人壽擁有相同願景，對香港前景充滿信心和承擔，均有意將此地標項目作為長線投資。他又指，項目引入主要策略性投資者，可吸引更多跨國企業及領先金融機構進駐，進一步鞏固此項目及毗鄰環球貿易廣場（ICC）作為香港及大灣區主要商業及金融樞紐的聲譽及市場地位。

據通告，新地向平保出售西九高鐵站上蓋商業地王25%權益，代價為93.94億元，另加若干償付購買價的融資成本及於該土地上興建的項目辦公大廈部分的項目成本的融資成本。

在去年11月底，新地以超過422億元奪得西九高鐵站上蓋商業地王後，已先在12月將寫字樓部分的25%股權以約9.4億元代價，售予公司大股東郭氏家族持有的一家私人公司，郭氏家族將墊付84.55億元，供項目公司還款予新地，相當於郭氏家族今次入股金額約為94億元。

新地指郭氏家族公司成為首名策略合作夥伴，參與發展項目的辦公大廈；新地早前亦多次表明有意邀請其他長線策略性投資者參與其中，最終花落平保。

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