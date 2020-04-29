中海油田服務（2883）公佈今年度首季業績，在新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延和石油價格戰的雙重影響下，油田服務行業面臨嚴峻形勢和較大不確定性的背景，該集團通過開拓市場、迅速部署和全面開展提質增效，公司鑽井平臺、船舶以及油田技術服務各業務線，均取得不同程度的上升。首季營業收入按年增長38.3%至81.68億元（人民幣、下同），股東應佔淨利潤逾11.39億元，按年增長35.76倍。

季內，中海油服的鑽井平臺作業3889天，同比增加17.4%。船舶服務業務的自有船隊共作業7926天，同比增加210天，日歷天使用率同比增加2.9個百分點至98.2%，達到近幾年來的新高點。外租船舶作業量也有明顯增加，共作業4601天。物探採集與工程勘察服務方面，服務單價較高的海底電纜業務作業量為482 平方公里，同比增長49.7%。不過，季內因應要計提一項大型裝備資產減值準備，因此資產減值損失為8.47億元，按年大增8.46億元。

中海油服續稱，今年以來，國際原油價格大幅下跌，為應對低油價和新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，全球主要油公司已陸續宣布縮減資本支出，經濟下行壓力逐步傳導和行業嚴峻形勢，將會導致油田服務市場需求發生較大變化。目前中國近海市場相對穩定，但海外疫情發展和防控以及油價走勢仍存在較大不確定性，增加了海外業務部分項目推遲、取消招投標以及提前終止合同等可能。其將繼續通過開展和加強提質增效，進一步提升成本精細化管理水平，多種方式靈活配置裝備資源，並預計第二季度公司工作量將有一定的保證。

該集團又指，其境外子公司已與Equinor Energy達成和解協議，Equinor已經於季內支付1.88億美元的和解款項，本公司於收到該款項時計入2020年損益。其根據COSLInnovator預計日費水平及未來現金流量，該平臺本季度出現減值跡象，將使其年內利潤總額減少1.2億美元。

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