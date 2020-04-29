中行（3988）「原油寶」爆煲後，彭博引述知情人士指，中國監管機構傾向於由中國銀行來承擔「原油寶」投資者穿倉後的超額損失部分，中行正就此進行考慮權衡。

報導引述知情人士指，中國銀保監和央行昨日與中國銀行就此召開會議，其中兩名知情人士表示，有保證金欠款的原油寶投資人不應被納入徵信。

但知情人士指， 最終解決方案尚未達成，有關各方仍在協商中。銀保監與央行未則未即時回覆彭博，中行則不予置評。

早前，有內媒引述原油寶投資者指，有中行員工在溝通中明確表示，不會將投資者的欠款納入徵信，並且透露原因是「收到監管方面的通知」，「強平問題官方已有答覆，但最終處理結果還需等總行確定」。

《中國證券網》則報導指，中行尚未對「原油寶」做多投資者追繳欠款或將其納入徵信，暫且也不會追繳欠款。

早前《財新周刊》引述消息報導，「原油寶」產品客戶高達約6萬人，總虧損規模不少於90億元人民幣。

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