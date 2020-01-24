中石油（0857）收市後公布，首季錄得162.3億元（人民幣‧下同）虧損，去年同期純利為102.5億元。集團解釋，今年首季受新冠肺炎疫情影響，國際油價大幅下跌，再加上內地成品油消費大幅下降，供應過剩加劇，導致油價急跌引起庫存跌價，使營業收入減少。集團同時預料，今年後三季，受世界經濟下行等因素影響，國際原油市場仍供過於求，油價或持續低迷。

集團季內原油平均價格為每桶54.39美元，較去年同期下降8.6%，其中國內實現價格為每桶56.42美元，按年倒退5%；天然氣平均價格為每千立方英尺5.1美元，按年下降23.1%，其中國內實現價格按年減少11.5%，每千立方英尺5.8美元。受累於油氣價格大幅下降，以及銷量減少，首季營業收入為5091億元，按年減少14.4%。

另外，集團指出，按照國家決策部署，自2月底起至今年6月30日，非居民用氣門站價格提前執行淡季價格，對化肥等受疫情影響大的行業給予更大價格優惠，並降低天然氣終端銷售價格，因此對集團的天然氣銷售收入和利潤會有一定影響，即變相發盈警。

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