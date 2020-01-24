金管局最新公布的數據顯示，今年首季本港錄得384宗負資產個案，較去年第四季增加256宗，當局指，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高；季內負資產住宅按揭貸款涉及的金額，按季增加11.03億元，至18.67億元。

此外，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額，按季增加5600萬元，至8100萬元。當局稱，銀行自從2011年首季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。同日，當局公布3月住宅按揭統計數據，月內新申請貸款個案按月增加52.6%至13,030宗，月內新批出的按揭貸款額亦按月增加40%，至331億港元。

當中，涉及一手市場交易所批出的貸款按月增加70%，至77億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款按月增加32%，至190億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則按年增加35.4%至65億港元。新取用按揭貸款額按月增加10.7%至207億港元；未償還按揭貸款總額按月增加0.5 %，至14,598億港元；按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

記者：溫藹紅