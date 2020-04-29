任天堂（Nintendo）旗下遊戲《動物森友會》近日大熱，據《金融時報》報道，遊戲內的虛擬中央銀行「Nook銀行」上周將存款利息由0.5%調低至0.05%，以貼近全球央行減息潮，現時利息上限金額將由99999鈴錢調低至9999鈴錢，遊戲內「課金」1美元可換取190萬鈴錢。

報道指出，4月23日強制更新軟件後，突然實施的政策令玩家的穩定收入減少。Nook銀行的減息反映，全球金融體系通過降低利率以及龐大的債券購買計劃，以降低長期借貸成本，減輕新冠肺炎影響。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，加上各種政府支出計劃後，最近幾個月宣布的全球刺激經濟計劃總額約為140億美元，以上活動大大提高股票以至垃圾債的資產價格。

法國興業銀行分析師Albert Edwards開玩笑指，Nook銀行已將利率降低至接近零，下個合乎邏輯的步驟就是量化寬鬆，玩家需將遊戲連接到打印機，可以會印出大量金錢。

《動物森友會》當中，玩家要通過收集昆蟲、房屋裝修和資源提取「賺錢」，而經濟活動通常取決於銀行的貸款。其後有玩家發現，可通過儲蓄賬戶中存入大量資金，再調整控制台的內部時鐘「穿越時空」，欺騙遊戲銀行賺取金錢。

有知情人士透露，Nook銀行降息是為了遏制該做法，任天堂未有發表評論。

記者：蕭嘉聰

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