新秀麗（1910）公布，按不變匯率基準計算，截至3月底止首季銷售淨額預期按年減少約 26%；3月份銷售淨額預期按年減少約 55%。

集團指，首季經調整 EBITDA預期為小額正數，惟與2019年第一季度相比將大幅減少。

集團目前預期，財務報表將反映估計為數約8800萬美元的若干零售店應佔資產的非現金減值費用，以及估計為數於6.5億美元至7.5億美元之間的若干無限可用年期的無形資產的非現金減值費用。

新秀麗表示，雖然2019冠狀病毒大流行的規模與持續時間仍未明朗，但經已並且將繼續對集團的業務、財務狀况及經營業績造成重大不利的影響。第一季，集團於大中華區的業務率先受到影響，當地適逢中國春節假期旺季，公司的自營店暫時關閉，加上實施旅遊限制，對中國本地銷售及中國遊客出境旅遊均造成影響。

由於疫情於首季後期在全球蔓延，對旅遊業的衝擊及關閉門店開始對公司於其他重要市場(包括其他亞洲國家、歐洲、北美洲及拉丁美洲)的業務帶來負面影響。儘管大中華區的情況有所改善，公司在該市場的業務仍未完全復蘇。預期本公司今年首季的業績將會反映疫情所帶來的若干影響，而上述影響將於第二季度及甚至可能於今年餘下期間的業績充分反映。

疫情對集團的供應鏈造成影響。初時，因中國春節假期後產能放緩而受到影響。其後產能經已隨着中國工廠逐步復工而提高，惟集團因疫情全球蔓延導致銷售額下跌，需要透過取消訂單在內等方法減低生產，以便於銷售額下跌的情況下協助管理存貨水平。集團於比利時、匈牙利和印度的自有及營運的廠房已自3月起關閉，目前仍未恢復營運。

另外，公司修訂信貸協議以應對疫情帶來挑戰，當中包括公司測試其財務契諾項下的最高總淨槓桿比率及最低利息保障比率的規定將自今第二季度開始起至明年第二季度末止暫停實施；於暫停期間內，公司將須符合4億美元的最低流動資金契諾。

新秀麗全日收報6.55元，上升4.47%。

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