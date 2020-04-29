新冠肺炎疫情影響下，本港銀行預期信貸損失撥備皆急升。中銀香港（2388）公布首季經營數據，該行減值準備淨撥備按年上升1.27倍或3.26億元，至5.83億元，主要是本季因應宏觀前景不確定性增加，審慎更新預期信用損失模型參數，以及貸款增長，引致撥備增加。客戶貸款的信貸成本為0.16%，較去年全年上升0.02個百分點。本季特定分類或減值貸款比率為0.23%。

中銀公布，提取減值準備前的經營溢利為112.16億元，按年增加2.6%，按季則上升22.2%。提取減值準備前之淨經營收入按年上升2.7%，至148.87億元。

若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入為105.18億元，按年增加2.7%，主要由於貸款增長，帶動平均生息資產上升；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按年收窄0.06厘至1.61厘，主要由於市場利率走低，令平均資產收益率下跌，以及存款競爭激烈令平均資金成本下跌較慢。

淨服務費及佣金收入按年下跌9.3%，至28.71億元，主要受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，商業活動減慢，旅遊、零售及貿易等行業受到衝擊，信用卡、買賣貨幣、匯票及繳款服務的佣金收入減少，保險佣金收入也有所下降，但投資交易活躍，證券經紀及基金分銷佣金有所上升，貸款和信託及託管服務的佣金收入亦錄得增長。

經營支出按年增加2.7%。其中，人事費用增長，主要是年度調薪、增聘員工，以及員工津貼和福利支出增加；折舊支出亦有所增加。

客戶貸款總額較2019年底增長5.1%至14674.58億元，在香港使用之貸款及在香港以外使用之貸款均上升，貿易融資則回落。流動性覆蓋比率和穩定資金淨額比率均處於穩健水平，流動性保持充裕。資本比率保持較高水平。

其他報道

【公司業績】招行首季純利按年升10% 料第二季面臨更大壓力

【證監出擊】無牌基金經理被判處社會服務令

【季度業績】財險首季多賺22% 原保險保費收入增1.7%

【油企季績】中海油首季銷售收入降5.5% 降全年資本開支及產量目標

【季度業績】中鐵建首季少賺23%

【渣打季績】渣打：全年減值損失將增加 港業務收入增長3%表現強勁

【港股收市】恒指收市升67點重上50天線 三日累升812點

【抗疫措施】匯豐、恒生「還息不還本」擴大至資助房屋按揭

【疫市睇樓】調查：42%市民料樓市大調整 置業意欲回升惟預算降