金管局今公布最新數字，3月本港銀行存款總額按月上升0.2%至13.77萬億元，其中港元存款按月減少0.7%或487.64億元，至6.88萬億元；外幣存款總額則按月增加1%或606.14億元，至6.9萬億元。

月內，香港人民幣存款為6,642億元人民幣，按月上升4.0%。跨境貿易結算的人民幣匯款總額，則由4,810億元人民幣，增加至6,457億元人民幣，按月上升34%。本港銀行貸款與墊款總額上升1.6%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）按月增加1.7%，在香港境外使用的貸款按月上升1.4%。由於港元貸款跌幅少於港元存款，港元貸存比率由2月底的89.9%，微升至3月底的90.1%。

金管局稱，今年首季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼去年第四季上升0.6%後，再次錄得3.4%的按季升幅。按經濟用途分析，該貸款於首季的增長，主要是由對金融公司的貸款，以及對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

記者：溫藹紅

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