招商銀行（3968）公布首季業績，首季純利為277.95億元（人民幣，下同），按年增長10.12%。營業淨收入為763.72億元，按年增長11.08%

淨利息收入為457.56億元，同比增長5.50%，在營業淨收入中佔比59.91%。首季淨利息收益率2.56厘，按年下降0.16個厘，但按季上升0.16厘。非利息淨收入306.16億元，按年增長20.61%。

招行截至首季的不良貸款率為1.16%，較去年底下降0.05個百分點。招行表示，由於零售信貸業務受新冠疫情影響較大，關注貸款和逾期貸款的餘額和佔比均上升，不良貸款額508.28億元，較去年底增加3.78億元。

新冠肺炎疫情對零售信貸資產質量影響較大。受共債風險和疫情疊加影響，信用卡早期風險上升，其他零售貸款風險也出現階段性增加。隨著國內疫情防控取得成效，在國家各項支持企業紓困和復工復產政策下，零售催收產能逐步恢復，3月入催金額比2月明顯下降，逾期貸款的回收情況已呈現回升態勢，但尚未完全恢復至疫情前水平。由於一季度入催且未能回收的貸款二季度起逐步進入不良，預計二季度起，零售將面臨更大的不良生成壓力。鑑於疫情對居民收入、就業等方面的影響，與共債風險交叉疊加，預計零售貸款風險可能也會持續較長時間。

記者：歐陽偉昉

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