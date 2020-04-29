三桶油之一的中海油（0883）收市後公布今年首季表現，期內總淨產量1.315億桶油氣當量，按年增加9.5%。其中，內地中國淨產量8710萬桶油氣當量，按年升9.7%；海外淨產量4450萬桶油氣當量，按年升9%。

中海油首季油氣銷售收入約399.5億元（人民幣，下同）按年少5.5%，主要由於實現油價下降及油氣銷量上升的綜合影響。期內平均實現油價為49.03美元每桶，按年跌19.3%，與國際油價走勢一致；天然氣平均實現價格爲6.38美元每一千立方英尺，按年下降7.3%，主要由於北美氣價下跌。 首季資本支出約169億元，按年增20.1%，主要是由於工作量較去年同期增加。

中海油並宣布，鑒於現時低油價環境，公司調整經營策略，執行更審慎的投資决策，保證長期可持續發展。已將今年淨産量目標由5.2億至5.3億桶油氣當量下調爲 5.05億至5.15億桶油氣當量，資本支出預算總額由850億至950億元，調减爲750億至850億元。

記者：陳子凌

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