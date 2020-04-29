渣打集團（2888）中午公布首季業績，基本除稅前利潤下跌12%至12.22億美元，基本經營收入按年增長13%至43.27億美元，季內集團信貸減值大幅擴大逾8.7億美元，至9.56億美元。渣打財務總監賀方德（Andy Halford）表示，其中已鑑於中東石油價格走勢因素作出部分撥備，同時新型冠狀病毒迅速擴散，仍然帶來甚多不明朗因素，目前難以預測全年的貸款減值數際數額，但其預計全年減值損失或將高於過往數年。

他指出，首季信貸損失約有9.56億美元，若以地區劃分，以東盟及南亞佔比最大信貸減值達4.5億美元，大中華及北亞地區信貸減值則為2億美元，當中香港佔1億美元，較去年第四季的5000萬美元增加一倍；他又表示，預期信貸減值中，有三分之二為企業客戶，三分之一則為零售客戶。他認為，預期信貸損失需要視乎各國封城措施，尤其是亞洲仍有很多國家實行封鎖措施，以及政府措施效用等，但目前渣打仍然具有穩定的流動性，未來將會透過謹慎控制集團成本，從而減低部分的收入壓力。

他又指出，香港業務表現相對於其他地區強勁，今年首季收入仍然錄得3%增長，而集團於亞洲相對有較多業務，預期全球經濟及市場在疫情過後將逐步復甦，尤其是現時中國已步入反彈，或反映情况正面。不過，他認為市場復蘇速度，仍然會取決於疫情的蔓延情況，以及政府的刺激措施及放寬限制政策的效用，該行會作好調節包括管理風險、資本及流動性以應對市場變化，預期前景審慎。

記者：溫藹紅

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