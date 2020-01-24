港股假期前最後一個交易日，早段隨外圍高開210點，最多升279點，高見24855點，收市升67點或0.28%，報24643點，升穿並收於50天線(24598.91點)之上。成交金額860億元，較上日減少0.02%；國指升57點或0.57%，報10040點。本周三日市，恒指累升812點。

獲大行唱好的九龍倉置業（1997）升2.66%，收報32.75元，是升幅最大的藍籌。昨公布業績的萬洲（0288），全日保持下跌，收市跌4.59%，收報7.48元，是跌幅最大的藍籌。

績後亦獲大行唱好的建行（0939）升1.12%，收報6.32元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點。昨日亦公布業績的工行（1398）升0.38%，收報5.27元；交行（3328）跌1.2%，收報4.92元。

中移動（0941）跌0.95%，收報62.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

中午公布業績的渣打（2888），表現勝預期兼考慮視乎情況派末期息，刺激股價午後直線上升，收市報39.6元，升6.1%。

而將於今日公布業績的中行（3988）升1.02%，收報2.97元；中銀香港（2388）無升跌，收報23.85元。

油股績前隨油價向上，中石油（0857）升1.45%，收報2.79元，中石化（0386）升1.82%，收報3.92元。

中午發公告的新濠國際（0200），表示旗下已悉售皇冠度假村(Crown Resorts)股份，新濠國際收報14.6元，跌0.54%。其他濠賭股方面，美高梅中國（2282）收報9.7元，升1.25%；澳博控股（0880）收報7.68元，跌1.29%；永利澳門（1128）收報13.6元，跌0.44%；銀河娛樂（0027）收報50.45元，跌0.49%；金沙中國（1928）收報31.9元，跌1.24%。

希望教育（1765）公布，中期多賺37%，收報2.16元，升2.86%；而昨日公布業績的楓葉教育（1317）收報2.28元，跌13.96%。

今早澄清私有化傳聞的招商局港口（0144），收市挫10.7%，報10元。