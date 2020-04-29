澳洲REA集團旗下香港及海外物業買賣及租賃資訊多媒體平台Squarefoot公布，第三季本港房地產市場前景調查，訪問了500名本港市民，發現部分受訪者預期樓價下跌，但置業意欲有所回升，當中有意在未來12個月置業的受訪者比例升至26%，較去年10月的調查結果增加7個百分點，並重回2018年下半年25%的水平。

有意在本地置業的受訪者當中，72%稱將傾向以較疫情前低的資金預算來購買物業。在有意置業的人士當中，有58%承認相比在疫情發生之前減少了親身睇樓的次數，同時有60%的受訪者表示他們在疫情期間，增加了上網搜尋樓盤資訊的次數。

是次調查於今年4月中旬進行，500名受訪市民中，有多達89%受訪者認為疫情對本地住宅價格未來三至六個月的走勢會有所影響，當中認為市場會出現大幅度調整的受訪者更佔42%。有近半或47%受訪者認為，本地樓價已在過去十二個月見頂。

而分析樓價下跌的三大主要原因，87%受訪者認為受新冠肺炎疫情影響、81%認為環球經濟衰退及79%認為受香港經濟惡化影響。

根據調查顯示，受訪者現時的置業平均預算為720萬元，較2019年10月份的調查結果減少了140萬元，降幅約16%。租務市場方面，也有近半數，約47%正在租樓的受訪者認為，租金將在未來六個月下跌，整體平均跌幅11.2%。

Squarefoot.com.hk總經理Kenneth Kent指出，疫情對本港以至全球經濟影響有增無減，並對樓市造成了影響，調查結果顯示有86%受訪者認為本港樓價仍然太高，51%受訪者預期樓價將在未來六個月內下跌。雖然置業人士或因物業價格回落而有所得益，但就業前景的不確定性，難免會影響他們的入市決定和資金預算，相信本港樓市短期仍然受壓。

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