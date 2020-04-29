新任財經事務及庫務局局長許正宇（左）表示，其他虛擬銀行亦正密鑼緊鼓地進行籌備工作，爭取盡早向公眾提供服務。圖右為金發局主席李律仁。（資料圖片）

金管局去年發出8個虛擬銀行牌照，至現時為止眾安銀行已正式開業，近日WeLab、天星、Mox、平安壹賬通銀行、螞蟻銀行亦開始試業。新任財經事務及庫務局局長許正宇回答立法會議員提問時表示，其他虛擬銀行亦正密鑼緊鼓地進行籌備工作，爭取盡早向公眾提供服務。鑑於新肺炎疫情爆發或多或少對虛擬銀行開業前期的籌備工作帶來影響，不過金管局認為目前虛擬銀行的開業進度大致理想。

許正宇表示，在公布發出八張虛擬銀行牌照後，金管局接獲不少機構查詢或表示有興趣申請虛擬銀行牌照。金管局會先觀察持牌虛擬銀行開業後的運作情況，評估用戶反應、市場接受程度以及對銀行體系的影響，再考慮往後的發展路向，包括是否發出更多牌照予企業營運虛擬銀行。

就虛擬銀行安全問題，許正宇表示，金管局要求虛擬銀行須完成一系列籌備工作，包括開發資訊科技系統和制定完善的風險管理措施，才可正式開業。在科技風險管理方面，虛擬銀行須在開業前完成全面的科技風險獨立評估，當中包括根據網絡防衞評估框架評估其網絡風險，並制定程序定期檢討，以確保有關科技風險管控措施在科技持續發展的情況下仍然保持合適。金管局會在虛擬銀行開業後定期審視其科技風險和網絡保安措施的實際運作成效。

此外，金管局會與已開業的虛擬銀行保持溝通，從中收集顧客對虛擬銀行服務的意見。