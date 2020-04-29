恒指升65點，收報24641點，成交金額460億元。美股先升後回納指跌逾1%，但收市谷歌業績理想，股價抽升8%，帶動美股期貨升1%。港股今早初段強勢突破前高位24688點，但之後長假期前獲利盤湧現，騰訊（0700）高見419元後倒跌，未能破位。資金流向傳統經濟版塊，中資金融股、內險股、券商、旅遊相關版塊等。高速公路於5月6日起重新收費，整個版塊都見強勢。

港股似乎是假突破，這往往意味會轉勢，加上「五窮」又再到來，也難免令人擔心。筆者對5月，尤其是上半個月也有戒心，但現在看大市就算高位受阻，也未見要大幅回落的可能。主要擔心的是全球聲討中國隱瞞疫情，但現在歐美仍遠未到疫情結束，暫時仍會集中精力抗疫，短線仍以口水戰為主問題應不大，恒指於24000點至25000點區間爭持，焦點落在個股身上。

中國五一長假會重新開放國內遊，而如無意外，7、8月的暑假旺季，全球旅遊也有機會初步重啟，在此憧憬下，旅遊相關行業如航空、酒店、OTA等都會有炒作。另一個可留意的是新秀麗（1910）。自從兩年多前被指帳目有水份後股價就拾級而下，疫情令全球航空旅遊停頓，誰還會買旅行箱呢？股價更直線下挫，由高位30多元，到今年低見5.2元，累跌超過80%。

但出現短暫問題的好公司，往往是絕佳的投資機會。新秀麗是否好公司或許有爭議，但至少是全球其中一間最知名的旅行箱、背包品牌，今年業績受壓屬非戰之罪，只要能捱得過寒冬，明年起便有望開始復蘇。若中線能回復到2019年盈利水平(已受到貿易戰影響而按年倒退40%)，市盈率約為9.3倍，以一個在需求穩定的行業的優質品牌、市場份額又達到17.3%處於領導地位，會是一個很吸引的水平。近期也見美國資本集團、施羅德等趁低位增持。

張兆聰

明報首席評論員