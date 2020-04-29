渣打（2888）公布截至3月底止季度業績，第一季度經調整除稅前利潤12億美 元，按年跌12%，好過市場預期的8.28億美元；信用減值9.56億美元，上年同期7800萬美元。

股息方面，早前宣布撤回派發2019年末期息，並暫停回購計劃，此外，於2020年不予預留、建議或派發普通股的中期股息。至於2020年末期股息的建議，董事會屆時會按集團全年的財務表現以及當時的中期前景而考慮。

母公司股東應佔溢利跌37%至5.1億美元；普通股股東應佔溢利跌38%至4.7億美元。期內信貸減值大幅增加，主要是由於新型冠狀病毒迅速擴散帶來的經濟影響所致。

信貸減值大幅增加，第一及第二階段減值增加3.88億美元至4.51億美元，約一半按模擬情況計算，另一半來自管理層額外撥加。第三階段減值增加4.9億美元至5.05億美元；約50%來自兩項不同市場及行業的風險承擔。2020年第一季度第三階段及信貸等級12風險承擔總額增加2%至92億美元；早期預警增加超過一倍至115億美元。

收入按年增加13%至43億美元；按固定滙率基準計算則增加15%，若不包括債務價值調整正向變動3.58億美元，收入按固定滙率基準計算增加6%。

淨息差自2019年第四季度以來減少2個基點至1.52%。

資本及流動性方面，普通股權一級資本比率為13.4%，符合13-14%的中期目標範圍之內；自2019九年第四季度以來減少45個基點。風險加權資產增長下降60個基點，部分被2020年溢利及暫停派息的決定所抵銷。預計將於2020年第二季度完成出售 Permata，令普通股權一級資本比率增加40個基點。流動性覆蓋比率按季度比較基本持平，為142%（2019年第四季度：144%）。

渣打1預期全球大部分地區第二季度的經濟增長率將大幅收縮，要到下半年才漸漸走出衰退。個別市場的復蘇速度將在很大程度上取決於政府刺激經濟措施和放寬限制政策的有效性，以及新型冠狀病毒病毒本身的傳播情況。

渣打又指，正在謹慎管理成本，同時竭盡全力保障就業。

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