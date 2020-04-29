新濠國際（0200）公布，旗下新濠博亞娛樂向新加坡公司Midnight Acacia出售合共6767.5萬股皇冠度假村(Crown Resorts)股份，佔已發行股本約9.99%，銷售價為8.15澳元(相當於約40.75港元)，總代價為5.52億澳元(相當於約27.58億港元)。

出售事項後，集團不再為Crown Resorts之股東。估計集團於截至2020財政年度將錄得虧損約13.06億元。

集團指，出售事項為其提供機會，以市場價格變現對Crown Resorts的投資，並重新分配集團的資源以便利其核心的營運(包括在澳門，菲律賓和塞浦路斯的營運)，以及在最近的冠狀病毒流行期間加強新濠博亞娛樂的資產負債表。出售事項之所得款項將用作公司之一般營運資金。

新濠去年5月底宣布計劃入股澳洲皇冠度假村19.99%股權，去年完成收購9.99%，但因應新型冠狀病毒流行的影響，澳門等地賭業幾近停頓，公司早前終止根據售股協議購入第2批股份，約佔皇冠度假約9.99%。

新濠國際半日收報14.48元，下跌1.36%。

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