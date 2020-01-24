恒指半日升幅收窄，今早高開210點後最多曾升279點，高見24855點，但其後曾收窄至升13點報24589點，半日升65點或0.27%，報24641點，成交金額460億元；國指升69點或0.7%，報10053點。

恒指暫錄三連升，升至3月12日以來最高，升穿50天線(24598.87點)。

業績公布前，中石油（0857）升3.27%，收報2.84元，是升幅最大的藍籌。而昨日公布未經公允值調整前大賺的萬洲（0288），在有傳美國總統特朗普要求肉類加工廠維持生產的消息下，半日跌4.34%，收報7.5元，是跌幅最大的藍籌。

平保（2318）升1.4%，收報79.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；騰訊（0700）跌0.38%，收報415.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

多隻內銀昨公布業績，績後表現如下，工行（1398）升0.38%，收報5.27元；建行（0939）升0.8%，收報6.3元；交行（3328）跌1%，收報4.93元。而今日公布業績的中行（3988），績前升1.36%，收報2.98元；中銀香港（2388）無升跌，收報23.85元。

今日亦會公布業績的中石化（0386）升2.08%，收報3.93元。油價回升，紐約期油報14.2美元，升15.07%；布蘭特期油報21.35美元，升4.35%。中海油（0883）升1.73%，收報8.8元。

憧憬疫情放緩各國復工復產，航空股反彈，國航（0753）收報5.54元，升0.36%；南航（1055）收報3.87元，升1.04%；東航（0670）收報3.22元，升1.58%；國泰（0293）收報9.19元，升1.1%。

楓葉教育（1317）昨公布中期少賺近8%，今早股價大幅低開，半日收報2.27元，跌14.34%。其他教育股個別發展，中教控股（0839）收報13.12元，跌1.5%；宇華教育（6169）收報7.84元，升3.16%；希望教育（1765）收報2.07元，跌1.43%；成實外教育（1565）收報1.64元，跌3.53%。

交易時段發布澄清公告的招商局（0144），消息公布後股價即急挫，最多曾跌10.5%，低見10.02元。半日收報10.16元，跌9.28%。

比亞迪（1211）預期上半年淨利潤按年增長10%至23.8%，同時獲大行唱好，比亞迪半日升7.6%，報48.75元。

有傳京東會在港第二上市，港交所（0388）無升跌，收報252.6元。

九倉系雖輪流發盈警，不過，大行料中國可能最早在6月恢復個人遊客出遊。三隻股均上升，九倉（0004）半日升2.5%，報14.54元，為日內高位；九置（1997）報32.9元，升3.1%；會德豐（0020）報57.2元，升2.4%。

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