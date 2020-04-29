【新冠肺炎】Alphabet首季營收勝預期 料今年形勢艱難
文章日期：2020年4月29日 10:45
Google母公司Alphabet在美股收市後公布首季度業績。第一季總體營收412億美元(約3213.6億港元)，按年增加13%，營收勝市場預期約403億美元(約3143.4億港元)，不過是2015年第二季增長11.1%以來的最低預期增速。
Alphabet股價在收市後交易時段抽升，收漲7.98%。
Alphabet首季每股盈利9.87美元，低於市場預期每股10.40美元。
Alphabet首季營收增長13%，主要是其旗下Google廣告業務錄得兩位數增幅，儘管新冠疫情導致經濟減速。由於Google的廣告業務去年佔Alphabet營收的約83%，Google的最大廣告銷售市場美國，受疫情影響，導致當地經濟下滑，上個月當地有超過2600萬人申請失業金救濟，也拖累Alphabet首季營收增長放緩。
集團財務總監Ruth Porat表示，儘管用戶搜索更多內容，但他們查找的商業主題減少，廣告商也在削減支出。截至目前，集團預計第二季廣告業務艱難。她又表示，截至3月底，搜索廣告收入按年減少約15%。
該公司未有公布營收或純利預估，但根據廣告公司與其他行業顧問的部分外部預估，目前季度與2020年餘下時間可能表現黯淡。
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