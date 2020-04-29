多間公司近日公布業績及預期預期，其中，建行（0939）、農行（1288）、比亞迪（1211）、九置（1997）獲大行唱好，刺激股價向上。建行現報6.3元，升0.8%；農行現報3.28元，升1.54%；比亞迪現報48.75元，升7.6%；九置現報32.95元，升3.29%。

富瑞認為，大型內銀首季純利放緩符合預期，農行受惠於穩定的淨息差，首季純利是內銀中增長最快，而建行的淨不良貸款生成率按年增幅最小，個人不良貸款今年首三季將會持續攀升，而公司類則會於下半年增加。內銀當中好農行、建行。

花旗亦唱好農行，同樣認為其增速是內銀中最快，加上首季度存款增長的同時，貸款增長按月上升，資產質量改善，資本充足率上升。

比亞迪方面，早前公司預計上半年淨利潤按年增長10%至23.8%，富瑞指，根據比亞迪的上半年業績指引，意味著二季度盈利同比增約113%，業績增長得益於手機業務表現強勁、 口罩訂單等因素，預計股價將上升，將目標價由51.1元上調至56.9元。

花旗指，比亞迪上半年盈利指引遠高於市場一致預期，將目標調至92.2元。又預計，深圳政府5月份將推出新的電動車補貼，加上廣東省和全國性的補貼，意味著從5月份開始，補貼按季將增長150%至190%，而且預計其他較大城市將推出類似舉措。配備刀片電池將從下半年開始大幅降低比亞迪的成本。預計比亞迪今年將生產51億片口罩，並產生30億元的一次性淨利潤。

九置方面，大摩指隨着香港疫情狀況的穩定，購物氣氛將提升，同時中國可能最早在6月恢復個人遊客出遊，提供零售的進一步上升機會，認為香港零售銷量在2月和3月已經觸底，之後下滑幅度將收窄。上調九置評級至「與大市同步」。

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