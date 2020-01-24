美股期貨向上升逾1%，推動恒指今早高開210點或0.86%，報24786點，成交金額33億元；國指今早高開81點或0.82%，報10065點。

碧桂園（2007）升4.06%，報10.26元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌0.51%，報7.8元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.63%，報40.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；工行（1398）跌0.38%，報5.23元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

多間公司公布業績，業前表現如下，中國銀行（3988）升0.68%，報2.96元；中銀香港（2388）升0.63%，報24元；中石油（0857）升2.55%，報2.82元；中石化（0386）升1.3%，報3.9元。

建行（0939）首季多賺5.1% 減值損失增一成至491.2億人民幣。建行升0.64%，報6.29元。

工行（1398）首季純利按年升3.04%；錄得594.92億元人民幣資產減值損失，按年增2.1%。開市跌0.38%。

萬洲（0288）首季純利升80%，生物公允值調整後跌19.2%。萬洲跌0.51%。

交通銀行（3328）首季多賺1.8%，不良貸款增逾13%至884億人民幣。交行（3328）升1.41%，報5.05元

會德豐（0020）發出盈利預警，預期受到疲弱的經濟環境及新冠肺炎疫情拖累，主營業務盈利下降，加上重估虧損，料首季虧損約60億元。開市報55.25元，跌1.07%。

郵儲行（1658）首季純利按年增8.5%，期內信用減值損失114.3億元人民幣，按年增1.6%。開市報4.72元，升1.5%。

農行（1288）公布，首季純利按年升4.79%；信用減值448.52億元人民幣。開市報3.28元，升1.54%。

路透旗下IFR引述消息指，京東秘密提交上市文件，擬在香港進行二次上市。港交所（0388）升0.16%，報253元；騰訊（0700）開市報415元，升0.48%；阿里巴巴（9988）開市報198元，跌1.3%；美團（3690）開市報101.1元，升1%。

港鐵（0066）3月份本地服務總乘客量為8404.8萬人次，按年跌42%，連跌9個月，但較2月份回升17.7%。港鐵升1.41%，報43.25元。

澳門統計暨普查局資料顯示，3月入境旅客按年大幅減少93.7%至21.23萬人次，但是按月仍然上升35.8%。濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報14.58元，升2.82%；美高梅中國（2282）開市報9.68元，升3.53%；澳博控股（0880）開市報7.74元，升1.18%；永利澳門（1128）開市報13.72元，升1.63%；銀河娛樂（0027）開市報50.1元，升0.3%；金沙中國（1928）開市報31.9元，升0.47%。

五龍電動車（0729）公布，就附屬公司委任接管人及管理人，今早復牌。開市報0.13元，無升跌。