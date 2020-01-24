【開市焦點】港股ADR跌100點 中行、中銀、中石油今接力派成績
文章日期：2020年4月29日 08:59
美股回軟，港股ADR跌100點或0.41%，報24474點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.72%，折合報414.2元；匯控（0005）升0.42%，折合報40.12元；建行（0939）跌0.6%，折合報6.21元。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中國銀行（3988）、中銀香港（2388）、中石油（0857）、中石化（0386）等。
建行（0939）首季多賺5.1%，減值損失增一成至491.2億人民幣。
工行（1398）首季純利按年升3.04%；錄得594.92億元人民幣資產減值損失，按年增2.1%。
萬洲（0288）首季純利升80%，生物公允值調整後跌19.2%。
交通銀行（3328）首季多賺1.8%，不良貸款增逾13%至884億人民幣。
會德豐（0020）發出盈利預警，預期受到疲弱的經濟環境及新冠肺炎疫情拖累，主營業務盈利下降，加上重估虧損，料首季虧損約60億元。
郵儲行（1658）首季純利按年增8.5%，期內信用減值損失114.3億元人民幣，按年增1.6%。
農行（1288）公布，首季純利按年升4.79%；信用減值448.52億元人民幣。
路透旗下IFR引述消息指，京東秘密提交上市文件，擬在香港進行二次上市。留意港交所（0388）。
港鐵（0066）3月份本地服務總乘客量為8404.8萬人次，按年跌42%，連跌9個月，但較2月份回升17.7%。
澳門統計暨普查局資料顯示，3月入境旅客按年大幅減少93.7%至21.23萬人次，但是按月仍然上升35.8%。留意濠賭股。
五龍電動車（0729）公布，就附屬公司委任接管人及管理人，今早復牌。
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