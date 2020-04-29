多國重啟經濟，美股道指早段延續升勢，高開223點後，最多升378點，不過，消費者信心崩潰以及更多公司撤回業績指引，其中，Google母公司Alphabet首季業績雖勝預期，不過該公司未發布預測，拖累大型科技股重挫，道指尾市由升轉跌。

道瓊斯工業平均指數收跌32點，跌幅0.14%，報24101點。標普500指數收跌15點，跌幅0.53%，報2863點。納斯達克綜合指數收跌122點，或1.41%，報8607點。

聯合健康保險跌1.9%，報288.36美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低38點，而，3M升2.58%，報157.61元，貢獻道指27點。

科技股方面，蘋果收市報278.58元，跌1.62%，谷歌母公司Alphabet收市報1232.59元，跌3.01%，亞馬遜收市報2314.08元，跌2.6%，Facebook收市報182.91元，跌2.44%。歐洲STOXX 600指數收漲1.69%，報341點。德國DAX指數收漲1.28%，報10795點；法國CAC 40指數漲1.44%，報4569點；英國富時100指數收漲1.92%，報5958點。