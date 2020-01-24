建行（0939）晚上公布首季業績，期內純利808.55億元（人民幣，下同），按年增長5.12%，信用減值491.2億元，按年增12.9%。期內營業收入1864.05億元，按年增4.24%。利息淨收入1334.99億元，按年增6.74%；淨利息收益率2.19%，按年下跌0.1個百分點。手續費及佣金淨收入453.76億元，增長5.45%。

截至3月底，建行不良貸款為2260.1億元，較去年底增加135.37億元。不良貸款率1.42%，與去年底持平；撥備覆蓋率230.27%，上升2.58個百分點。

建行首季資本充足率17.22%，一級資本充足率 14.50%，核心一 級資本充足率 13.75%。

建行指出，今年首季新冠肺炎疫情加速在全球蔓延，對世界經濟、金融造成重大影響，對中國經濟下行壓力持續加大，銀行經營面臨的不確定性因素增多。期內，建行一方面加大信貸 投放力度，運用人行專項再貸款支持疫情防控，一季度累計為境內疫情防控相關企業發放貸款969億元；同時降低企業融資成本，減免服務收費；對受疫情影響的個人貸款、存款、保險等，實施延後還款、延期結息、優先理賠等政策。