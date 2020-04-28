一場大瘟疫，幾乎令全球經濟停頓，彷彿要大家從每日營營役役的機械工作中喘一口氣，反思生活為何。也許有人失業，有人生意破敗，與過往香港所定義的成功背道而馳，處處不如意，但也許亦是個契機作轉念，所謂成功是否按着舊日方程式奮鬥，賺錢、供樓、買車就是一切？以前忽略的東西，今日會否有新發現？

香港近半世紀所鼓勵的，總離不開賺錢，舊同學會面食飯，提及自己職業、收入，一席間已定下了人生的高低。一個地方的風尚，必然與其歷史、經濟有關，上世紀難民大逃港，適逢中、台高壓統治，帶挈香港蓬勃，肥水湧入，肯做肯搏自然上位，加上走難過來的外省人早已厭倦意識形態鬥爭，實務賺錢填飽肚子當比一切重要，一個城市的價值觀，便塑造而成。

思想是基因，遺傳至今只有日熾而無減抑，炒賣成風，劏房處處。打開投資版或扭開電視，廿多歲股神常接受訪問，冠之以金融才俊，恍如為市民立了榜樣，值得欽羨或倣效，成為普羅大眾心底想要追逐的理想。若然理想是這麼理想的話，為何去年至今香港遭逢巨厄，而無人倖免於難？如果身子好，定可抗禦百疾，是不是過去的社會習性，忽略了一些重要的事物，才使我們受此報應，一年來的警號提醒我們要好好debug？例如有時會否過份在意自己的利益，不小心竭澤而漁，又或者明明有知識，卻沒有幫手匡扶社會，盡公民義務，令弊病如雪球般累積，直到所有代價都落在後來者肩上，才後悔莫及？一個社會要長久幸福，往往在於整體，無從獨善其身。

一如經濟的結構，錢是流通的，數個行業死掉，一個行業亦難以獨興。零售、飲食業坎坷，好些業主為企價而不肯減租，漠視租客或其員工死活，但經濟一旦惡性循環，打擊整體市民消費信心，甚或導致通縮，對地產業更有百害而無一利，香港零售管理協會新近公布「最不合作減租」的業主名單，亦是望表唇齒相依之理。

諷刺在肺炎病毒傳染力驚人，或在告誡我們人與人之間的身體是相通的，病毒能互相走進對方身體，一旦有人感染，終亦危及自己；一人搶光了全世界的口罩，對自己不見得有好處。既然瘟疫令所有上了摩打的人被逼停下來，賦閒在家的時間多了，也許可思考到底日拚夜拚的經濟是否等同人類福祉，而怎樣的價值觀，才可真正使經濟長久運行並蓬勃下去。

賈文清

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