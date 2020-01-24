農行（1288）公布，以中國會計標準，截至上底止首季純利641.87億元（人民幣，下同），按年升4.79%；收入1867.06億元，按年增7.9%。實現利息淨收入1296.59億元，按年增8.85%。手續費及佣金淨收入311.49 億元，按年增6.61%；業務及管理費424.71 億元，年增6.15%。期內信用減值損失448.52億元，增加22.86億元，增幅5.4%。

截至3月底的總資產26.22萬億元，比去年底增加1.35萬億元，增長5.42%。發放貸款和墊款總額14.14萬億元，比上年末增加7779.11億元，增長5.82%。按業務類型劃分，公司類貸款7.72萬億元，個人貸款5.6萬億元，票據貼現 3461.29 億元。

資產質素方面，截至3月底的不良貸款餘額1966.93億元，較上年末增加94.83億元；不良貸款率1.4%，與去年底持平；撥備覆蓋率289.91%，較去年底上升1.16個百分點。縣域金融業務當中，縣域不良貸款率1.5%，比上年末下降0.08個百分點；撥備覆蓋率330.45%， 比上年末上升15.27個百分點。

期內，核心一級資本充足率11.34%；一級資本充足率12.59% ；資本充足率16.1%。