新冠肺炎疫情對本地中小企打擊尤甚，貿發局指，不少本地中小企以往通過國際展覽擴展業務，然而疫情下大量會議展覽需要延期，包括貿發局原定於4月及5月舉辦的9個展覽亦整合為7月25至28日舉行的「夏日採購匯」。不過，為了協助中小企，貿發局將實體展覽轉型為網上版，月內推出「春季網上採購展」，加強商貿配對。

當局指出，4月至今瀏覽「貿發網採購」的買家人次超過100萬，按月增長約50%，採購查詢量亦有雙位數字增幅，當中最熱門的搜尋產品包括電子消費品、玩具、禮品、醫療用品及家庭用品。另一方面，為協助中小企捉緊今年下半年展覽帶來的商機，業界望政府可提供更大參展費的資助，並簡化各類資助基金的申請手續及放寬限制。

貿發局主席林建岳表示，過去兩星期與本港不同的商會及業界人士會面，以徵詢他們對支援中小企業的看法，而不少企業均表示，疫情過後仍需要通過不同渠道振興本地經濟，協助其收復失地。當局認為，疫情穩定後，全球對資金的需求將會大增，屆時香港可發揮其國際金融中心的地位，通過優化首次公開招股上市（IPO）、房地產投資信託基金（REITs）等渠道，減低海外企業來港融資障礙，推動大灣區及海外企業來港為大中型項目融資。此外，業界亦建議通過更多投資保護，避免雙重課稅，加強對企業在海外和內地的風險保障。

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