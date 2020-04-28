恒基地產（0012）主席兼董事總經理李家傑近年參與不同領域科技投資，根據香港為基地的金融科技初創公司Oriente指，該公司進行5000萬美元B輪融資，並由李家傑牽頭。其他參與融資的投資者包括以色列軟件公司Wix.com。

Oriente目前分別在越南、菲律賓及印尼經營Finiz、Cashalo及Finmas三個線上貸款平台，經營線上信貸評分、線下到線上消費者信貸、銷售終端借貸及小企業一般營運資金借貸。在菲律賓及印尼市場，其擁有逾500萬名用戶及1000個商家參與。是次進行B輪融資，將用於增加在東南亞市場的覆蓋。

Oriente創辦人為Skype前高層Geoffrey Prentice。其今次獲李家傑參與融資之外，該公司此前亦吸引著名商人黃鴻年家族旗下印尼金光集團、馬來西亞彩票營運商成功集團，及菲律賓三大富豪之一、已故吳奕輝的頂峰控股，參與投資。

李家傑過往亦曾經參與科技投資，他曾於2016年參與包括德國專治心臟衰竭的設備開發商Impulse Dynamics的融資，涉資3000萬美元。

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