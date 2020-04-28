【盈警】安莉芳料中期純利下跌 首季整體銷售額跌30%
文章日期：2020年4月28日 18:22
安莉芳（1388）發盈利警告，預期截至6月底止六個月之純利將較去年同期減少，主要歸因於受傳染性新型冠狀病毒肺炎疫情爆發影響，集團於2月及3月暫時停止內地多家店舖的營運；內地及香港整體零售市場氣氛疲弱。
公司又表示，首季整體銷售額較去年同期下跌約30%。期內，已營運15個月以上店舖之銷售均較去年同期錄得雙位數跌幅。
截至3月底，公司總零售點為1611個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為1337個及274個。集團的零售點數目較去年12月底淨減少53個。鑑於公司的銷售網絡正處於調整期，公司將於今年持續清理較低效益的門店，以提升其整體營運效益。
公司稱，為與旗下僱員共渡時艱，董事會主席及全體執行董事率先主動由3月起減薪75%，為期三個月。
安莉芳全日收報1.14元，下跌0.87%。
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