安莉芳（1388）發盈利警告，預期截至6月底止六個月之純利將較去年同期減少，主要歸因於受傳染性新型冠狀病毒肺炎疫情爆發影響，集團於2月及3月暫時停止內地多家店舖的營運；內地及香港整體零售市場氣氛疲弱。

公司又表示，首季整體銷售額較去年同期下跌約30%。期內，已營運15個月以上店舖之銷售均較去年同期錄得雙位數跌幅。

截至3月底，公司總零售點為1611個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為1337個及274個。集團的零售點數目較去年12月底淨減少53個。鑑於公司的銷售網絡正處於調整期，公司將於今年持續清理較低效益的門店，以提升其整體營運效益。

公司稱，為與旗下僱員共渡時艱，董事會主席及全體執行董事率先主動由3月起減薪75%，為期三個月。

安莉芳全日收報1.14元，下跌0.87%。

其他報道

【季度業績】廣深鐵路首季見紅蝕4.6億人幣

【延長諮詢】港交所延長企業不同投票權諮詢至5月底

【監管聯手】證監與競委會簽備忘錄 加強合作和資料交流

【籌備交棒】海底撈張勇：將於10至15年內退休 會在員工中覓接班人

【澳門數據】3月訪澳旅客按年跌近94%至21萬人次

【挽回信心】時代鄰里終止購母企小額貸款 券商派「LIKE」急彈5%

【公司業績】萬洲首季純利升80% 生物公允值調整後跌19.2%

【內銀季績】交行首季多賺1.8% 不良貸款增逾13%至884億

【季度業績】中交建首季少賺40.4%

【港股收市】恒指升295點 逼近50天線 恒生最高位收升1.2%