工行（1398）收市後公布首季業績，期內純利844.9億元（人民幣，下同），按年升3.04%；營業收入2061.87億元，按年增長2.16%。利息淨收入1542.87億元，年增4.11%；年化淨利息收益率2.2%。另外，工行首季錄得594.92億元資產減值損失，按年增2.1%。

工行今日收報5.25元，升1.35%。截至3月底，總資產32.09萬億元，比去年底增加1.99萬億元，增長6.59%。客戶貸款及墊款總額17.52萬億元，增加7546.02億元，增長4.5%。分結構看，公司類貸款10.56萬億元，個人貸款6.55萬億元，票據貼現4088.22億元。投資8.16萬億元，增加5109.2億元，增長6.68%。

總負債則為29.31萬億元，比上年底增加1.9億億元，增幅6.92%。不良貸款餘額2501.03億元，比上年末增99.16億元；不良貸款率1.43%，與上年末持平；撥備覆蓋率199.37%，提高0.05個百分點。

其他指標方面，核心一級資本充足率13.15%，一級資本充足率14.19%，資本充足率16.52%。

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